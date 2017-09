O rapper Lil Wayne foi transportado de urgência para o hospital ontem à noite, depois de ter sofrido várias convulsões e de ter sido encontrado inconsciente num quarto de hotel em Chicago.

O rapper norte-americano sofre de epilepsia e teve vários episódios nos últimos anos: no ano passado foi hospitalizado após duas pequenas convulsões, mas já em 2013 tinha passado algum tempo nos cuidados intensivos.

Após a situação de há quatro anos, o rapper de 34 anos explicou: "a razão por trás das convulsões prende-se simplesmente com o stress, falta de descanso, demasiado trabalho. Eu sou assim".

Recorde-se que, no início de agosto, Wayne atuou no festival MEO Sudoeste, na Zambujeira do Mar, mas subiu ao palco com quatro horas de atraso. Segundo fontes do festival, o músico demorou até começar a atuar devido a um atraso no voo que o trouxe até Portugal. Passou aproximadamente uma hora em palco, tendo abandonado o concerto de forma abrupta.

Neste momento Wayne estará a recuperar no hospital, tendo sido obrigado a cancelar um concerto que tinha marcado para Las Vegas porque os médicos o aconselharam a não sair da unidade médica.

A promotora do concerto partilhou uma mensagem nas redes sociais, escrevendo: "devido a circunstâncias imprevistas, o Lil Wayne vai ser obrigado a cancelar a sua atuação agendada para esta noite no Drai's Nightcub, localizado no Cromwell Hotel".

"O Lil Wayne e toda a equipa da Young Money / Maverick são parceiros de valor e membros da família Drai's Live", acrescenta ainda a promotora, "a nossa prioridade é a saúde e o bem-estar dos nossos artistas. Todos nós no Drai's desejamos ao Lil Wayne uma rápida recuperação".