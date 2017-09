Morreu Joaquim Guerreiro, diretor delegado do Teatro Municipal de Faro e criador do festival F, que se realiza anualmente naquela cidade e que neste momento está em curso. Tinha 50 anos e não resistiu ao cancro contra o qual vinha lutando.

Antes do festival F, cuja edição de 2017 termina hoje, Guerreiro começou por deixar a sua marca enquanto criador do festival MED, em Loulé, hoje uma referência no que toca a eventos de "músicas do mundo".

Também nessa cidade, impulsionou a Noite Branca e ajudou a reabilitar o Cine-Teatro Louletano.

No passado mês de fevereiro, foi anunciado como cabeça de lista do PSD/Loulé para as próximas eleições autárquicas, mas dois meses depois desistiu da sua candidatura por motivos de saúde.

O funeral de Joaquim Guerreiro deverá realizar-se na próxima segunda-feira, em Querença, no concelho de Loulé.