Madonna afinal não comprou a Quinta do Relógio em Sintra, estando a propriedade ainda em nome de Eva Berglund, a atual proprietária que, em entrevista à Sábado, garante nunca ter visto a cantora norte-americana.

Segundo a revista, as placas a dizer "vende-se" continuam à entrada do palacete, localizado em frente a um dos pontos turísticos mais concorridos da vila, a Quinta da Regaleira, e não há sinais exteriores de estar em obras.

Berglund, que regressou recentemente a Portugal, diz: "é uma grande mentira. Sei que ela andou em Sintra à procura de propriedades, mas nunca esteve cá". A Sábado foi verificar à conservatória do registo predial de Sintra e confirmou que o imóvel permanece em nome de Berglund.

Como o edifício, um palacete com influências românicas e neo-árabes construído no reinado de D. Pedro V, tem interesse histórico, mesmo que Madonna quisesse comprá-lo, a Câmara teria de ser consultada primeiro, porque tem direito de preferência.

Recorde-se que as notícias que circularam nos últimos meses davam como certa a compra da Quinta do Relógio por Madonna. A artista já se encontra a viver em Portugal, estando temporariamente instalada no hotel de cinco estrelas Pestana Palace, em Lisboa.