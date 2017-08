Madonna, é sabido, está a viver em Lisboa. Antes de se instalar na mansão que ocupará em Sintra ou na capital (há versões divergentes), a artista norte-americana vai passar cerca de seis meses na maior suite do hotel Pestana, em Alcântara. Com ela vêm o filho David Banda e as gémeas Esther e Stella.

Na suite D. Carlos, a maior do hotel, Madonna terá todas as mordomias à disposição: banheira victoriana, duas salas de estar, um grande terraço com vista para o Tejo. Enquanto a mudança completa não se processa (a suite nesta unidade hoteleira está reservada até ao fim de fevereiro), a artista mostra agora o seu cantinho de recordações nos espaçosos aposentos do hotel da rua Jau. Numa foto publicada no Instagram podemos ver um vaso com tulipas brancas, livros de arte (Frida Kahlo, Cindy Sherman) e fotos de família. O post é intitulado "In My Secret Garden", referência à canção com o mesmo nome do álbum Erotica, de 1992.