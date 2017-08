Já não é segredo. Madonna mudou-se para Lisboa e, antes de se instalar na mansão que ocupará em Sintra ou na capital (as versões divergem), passará cerca de seis meses num quarto de hotel.

A sua escolha recaiu sobre o Pestana, em Alcântara, onde já terá pernoitado noutras vindas a Portugal, e entre as comodidades à sua disposição estão bem mais do que um secador de cabelo e o mini-bar. As fotos que aqui reproduzimos serão elucidativas do luxo, mas o descritivo do hotel (que sim, também tem secador de cabelo e mini-bar!) trata de enumerar os atributos dos aposentos:

"É a maior suite do hotel, com decoração palaciana e soalhos de madeira do século XIX, com 1 quarto com cama de casal e 2 salas de estar, 1 com uma secretária de trabalho e outra com mesa para refeições, com duche e banheira victoriana. Com terraço de 33 metros quadrados e vista para o Rio Tejo e magníficos jardins do palácio".

2699 euros/noite é o valor da tarifa mais barata para estes aposentos, mas ninguém conseguirá reservá-lo até ao fim de fevereiro. Se não contarmos com um eventual desconto, a conta de Madonna ascenderá a quase 500 mil euros.

O Pestana Palace fica no Palácio do Marquês de Valle Flor, cuja construção remonta ao final do século XIX. Bill Clinton, os reis da Suécia, Prince, Eddie Vedder (dos Pearl Jam) e a própria Madonna são algumas das personalidades que por lá já passaram, tendo escolhido a suite D. Carlos.