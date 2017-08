"Provider", o single que Frank Ocean lançou de surpresa no passado fim de semana, tem capa assinada por um português. Bráulio Amado, designer e ilustrador de 30 anos radicado em Nova Iorque desde 2011, é o autor da ilustração que acompanha o mais recente lançamento do artista norte-americano.

Já em abril, a arte de Bráulio Amado pôde ser vista no trabalho gráfico de "Lens", também de Frank Ocean. Em entrevista ao "Diário de Notícias", o designer afirma que este foi o trabalho que mais gostou de fazer, bem como "o mais surreal, não só pela sua dimensão [do artista], mas também por eu ser grande fã da sua música". A música é, de resto, "o meio onde estou mais inserido e pelo qual tenho uma paixão maior", refere.

Bráulio vive em Nova Iorque desde 2011 depois de um percurso de formação e de experiência profissional feito em Portugal. "Comecei cedo a desenhar websites para bandas de amigos por diversão aos 14 anos. Aos poucos, comecei também a fazer as capas dos discos deles", conta ao DN, abordando trabalhos para Vicious 5, For the Glory e Easyway.

Na faculdade ingressou em Design de Comunicação, que deixou no final do primeiro ano. Mudou-se, então, para a Ar.Co, onde estudou Design Gráfico. Durante o curso, colaborou com o MySpace, trabalhou para uma revista de arquitetura e, nas horas vagas, numa agência de publicidade.

Uma bolsa no último ano de curso fê-lo voar até Nova Iorque para um semestre na School of Visual Arts. Ficou a estagiar em terras americanas e, um ano depois da chegada, foi contratado pela Bloomberg Businessweek, "o meu dream job", onde permaneceu até 2016. A experiência que se seguiu, na agência de publicidade Wieden+Kennedy, "não foi exatamente o que estava à espera" e, como já fazia trabalhos por conta própria, despediu-se e arrancou com o seu próprio estúdio. "Todos os dias fico surpreendido com o facto de estar a conseguir viver numa cidade tão cara como Nova Iorque, a fazer isto", salienta.

Em junho, o single de estreia de Washed Out na editora Stones Throw foi também por ele assinado. Amado continua a fazer capas para artistas portugueses, como é o caso dos PAUS (o grafismo de Mitra, o álbum mais recente, é por si assinado), Moullinex e Xinobi.