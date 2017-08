Salvador Sobral cancelou dois concertos, por indicação médica.

Sem efeito ficam assim os espetáculos no Festival F, em Faro - onde se iria apresentar a solo, a 31 de agosto, e com os Alexander Search, a 1 de setembro - e também em Anadia, no dia 2 do mesmo mês.

Em comunicado, diz-se que em breve será anunciada uma nova data para o concerto de Anadia.

O cancelamento destas atuações prende-se com a necessidade de "controlar a condição de saúde" do jovem músico, pode ainda ler-se no comunicado.

Salvador Sobral, vencedor do Festival da Eurovisão, deve regressar aos palcos a 8 de setembro, no Festival Internacional de Cultura de Cascais.

Na BLITZ de setembro, já nas bancas, pode ler uma entrevista com os Alexander Search, banda de Júlio Resende e Salvador Sobral, que se estrearam ao vivo em julho, com um concerto no Super Bock Super Rock.