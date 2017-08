Em simultâneo com o lançamento, na passada quinta-feira, de um novo single - "Look What You Made Me Do" - , Taylor Swift anunciou uma medida que poderá gerar alguma polémica.

Juntamente com a gigante Ticketmaster, a cantora apresenta-se agora como a face mais visível de um novo sistema de venda de bilhetes para espetáculos: o programa Verified Fan, que tem como objetivo evitar que os bilhetes acabem revendidos.

No entanto, a polémica está instalada. Só os fãs mais "dedicados" têm acesso privilegiado aos bilhetes. Ou seja, para obter um bilhete para um concerto de Swift, há que, por exemplo, primeiro ver o seu último vídeo, comprar o álbum (Reputation sai em novembro) e interagir com as páginas da cantora nas redes sociais. Estes "pontos de contacto" entre fãs e artista são analisados pelo algoritmo da Ticketmaster.

O sistema prevê que quem não tenha meios para adquirir todos os produtos da cantora se possa colocar em boa posição na "fila virtual" para a compra de bilhetes, mas para isso terá de assistir ao vídeo de "Look What You Made Me Do" cinco vezes por dia ou fazer publicações nas redes sociais sobre Swift. São estas algumas das "contrapartidas" que estão a ser agora consideradas abusivas.

Veja o vídeo que explica o processo de venda de bilhetes para concertos de Taylor Swift: