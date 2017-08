A entrevista com Josh Homme que faz capa da BLITZ de setembro, já nas bancas, pode ser ouvida no programa BLITZ Rádio desta semana.

Nesta emissão, conduzida por Nelson Ferreira, pode ouvir as respostas do "patrão" dos Queens of the Stone Age, além de muitas notícias e muita música nova, de artistas como King Krule ou Beck, entre outros.

O BLITZ Rádio, transmitido ao sábado pelas 16h na rádio SBSR, pode também ser ouvido aqui: