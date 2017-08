NOS Alive e MEO Sudoeste foram os grandes campeões de público na temporada festivaleira.

O festival de Algés registou uma afluência de 165 mil pessoas, segundo números facultados pela organização (o único barómetro possível para este e para os restantes festivais, já que os números de público não são auditados independentemente), soma distribuída por três dias (6, 7 e 8 de julho). O evento organizado pela Everything Is New esgotou, de resto, com meses de antecedência.

Já o festival da Zambujeira do Mar, organizado pela Música no Coração, anunciou 200 mil pessoas, mas decorreu ao longo de um número de dias superior - cinco dias, de 1 a 5 de agosto -, registando uma média diária inferior ao festival de Álvaro Covões.

O Vodafone Paredes de Coura, que este ano aumentou a lotação do seu espaço, comunicou uma cifra de 105 mil pessoas. O festival da vila minhota, organizado pela Ritmos, teve lugar ao longo de quatro dias (de 16 a 19 de agosto), registando casa cheia na última noite.

Com menos um dia na sua programação, o NOS Primavera Sound, gerido por uma impresa "irmã" da Ritmos (a Pic-Nic), comunicou que "perto de 90 mil espectadores" passaram pelo Parque da Cidade do Porto entre os dias 8 e 10 de junho. O festival da Invicta também este ano ampliou a sua lotação, que é agora de 30 mil pessoas por dia.

Número semelhante de afluência avança o vizinho MEO Marés Vivas, que pelo última vez se realizou na Praia do Cabedelo, em Gaia. O festival organizado pela PEV Entertainment, que procura agora novo poiso na margem sul do Douro, voltou a esgotar a lotação dos três dias (14, 15 e 16 de julho).

Evento de música eletrónica, o RFM Somnii teve lugar na Praia do Relógio, na Figueira da Foz, e a empresa organizadora do mesmo - a Genius y Meios - afirma ter recebido 100 mil festivaleiros nos três dias de duração (7 a 9 de julho) da sua sexta edição.

A sul, o Festival de Músicas do Mundo terá levado a Sines e Porto Covo "entre 90 e 100 mil pessoas", contando porém com vários concertos de entrada livre. O festival organizado pelo município de Sines distribuiu-se por nove dias e, depois de um "fim de semana prolongado" em Porto Covo, serviu os seus pratos fortes em Sines de 24 a 29 de julho.

Também de responsabilidade municipal, o festival do Crato, que se realizou nesta vila alentejana do distrito de Portalegre entre 21 e 26 de agosto, comunicou números globais na ordem das 100 mil pessoas no decorrer dos seis dias do evento (quatro com entrada paga).

Pela quarta vez no Parque Urbano da Costa de Caparica, o festival O Sol da Caparica afirmou ter acolhido este ano 65 mil festivaleiros nos seus quatro dias (de 10 a 13 de agosto). A lotação do espaço, afirmou António Miguel Guimarães, da empresa produtora (AMG Music) à BLITZ, é de 25 mil pessoas por dia, sendo que a derradeira "jornada" do evento foi, como é hábito, dedicada ao público infantil (com um preço de bilhete diário simbólico).

56 mil pessoas é o número avançado pela Música no Coração no que diz respeito à entradas no Super Bock Super Rock. O festival de Luís Montez, que pelo terceiro ano consecutivo se realizou no lisboeta Parque das Nações, teve o seu primeiro dia esgotado. Recorde-se que a lotação diária do evento corresponde à capacidade máxima da MEO Arena, que é de 20 mil pessoas.

Em moldes diferentes processa-se o EDP Cool Jazz, que se divide por várias noites de concertos duplos (dois nomes por serão). Na segunda metade de julho, 35 mil pessoas terão passado pelos Jardins do Marquês de Pombal e pelo Parque dos Poetas, em Oeiras, ao longo de sete noites.

A oitava edição do Bons Sons, que se realizou na aldeia de Cem Soldos (Tomar) avança com uma afluência de 32 mil e 500 pessoas. O festival organizado pelo Sport Club Operário de Cem Soldos decorreu ao longo de quatro dias, de 11 a 14 de agosto.

Sediado em Viana do Castelo, o Neopop afirmou, "à boca da urna", esperar entre 26 e 28 mil pessoas para a edição deste ano. O festival dedicado à música eletrónica prolongou-se por três dias (3 a 5 de agosto), junto ao Forte de Santiago da Barra.

26 mil pessoas foi o número veiculado pelo festival EDP Vilar de Mouros, respeitante ao somatório de espectadores dos três dias da edição deste ano, que se realizou entre 24 e 26 de agosto. O decano festival, que teve o patrocínio da EDP ("naming sponsor" do evento) e foi organizado pela Surprise & Expectation, juntamente com a Junta de Freguesia de Vilar de Mouros e a Câmara Municipal de Caminha, avança um número superior em 4 mil ao obtido no ano anterior.

Em Loulé, o festival MED aponta para 23 mil pessoas distribuídas por três dias. O festival algarvio, com um forte pendor de world music na programação e organização por parte da Câmara Municipal de Loulé, realizou-se de 30 de junho a 2 de julho.

Até ao fim do verão, destaque-se o Festival F, que se realiza em Faro entre 31 de agosto e 2 de setembro, com um extenso cardápio de música portuguesa; o lisboeta Lisb-On, de cariz eletrónico, de 1 a 3 de setembro, no Parque Eduardo VII; o festival Reverence, que depois de vários anos em Valada passa para Santarém, mantendo a matriz de rock psicadélico; e o portuense Noites Ritual, nos jardins do Palácio de Cristal, a 15 e 16 de setembro, com menu nacional.