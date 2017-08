Chega hoje às bancas a BLITZ de setembro, com Josh Homme, dos Queens of the Stone Age, na capa.

Hoje chega também às lojas Villains, o novo álbum da banda norte-americana, que foi um dos temas da nossa conversa com o vocalista e guitarrista.

Logo no arranque da conversa, porém, Josh Homme surpreendeu, perguntando pela situação dos incêndios florestais em Portugal.

Quando nos apresentamos, dizendo que ligamos de uma publicação de Portugal, o californiano interrompe-nos. «Deixa-me só perguntar uma coisa: como está Portugal, agora? Ouvi dizer que houve muitos incêndios florestais». Explicamos que a situação ainda não está – no início de agosto – completamente ultrapassada, que o incêndio de Pedrógão Grande foi a maior tragédia da história recente do país, fazendo um grande número de vítimas mortais. «Lamento muito saber disso. Não só pela morte das pessoas, claro, mas também pela beleza da zona rural do vosso país, que bem conheço», faz questão de dizer o homem que, com os Queens of the Stone Age, já visitou Portugal várias vezes, dando concertos em salas fechadas e também nos festivais Rock in Rio, Super Bock Super Rock e Paredes de Coura, por três vezes (em 2001, 2003 e 2005). «Fico muito triste».

