O streaming gratuito poderá estar a chegar ao fim. Plataformas como o Spotify ou o YouTube estarão a preparar-se para pôr fim a esta prática, que pode vir a desaparecer no prazo de dois ou três anos.

O plano, segundo algumas fontes ligadas à indústria citadas pelo Digital Music News, envolve as três maiores editoras mundiais, que estarão a unir esforços no sentido de deixar de disponibilizar a sua música gratuitamente - o que sucederia após ser atingido um determinado número de subscritores pagantes, o que pode vir a ocorrer no período de tempo especificado.

Esta é uma opção que, aliás, tem estado na calha há anos - e que, segundo uma dessas mesmas fontes, só ainda não foi implementada devido a "questões políticas" entre os artistas, o YouTube e o Spotify. Há, também, uma facção da indústria que acredita que o streaming gratuito marginalizou a pirataria, pelo que deverá continuar a ser aposta.

De momento, existem por todo o mundo milhões de subscritores de serviços premium de música, e a tendência é para que aumentem de forma progressiva. A dada altura, todos esses subscritores permitirão à indústria musical manter-se saudável, o que levará ao fim do streaming gratuito.