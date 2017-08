Bobby Gillespie, vocalista dos Primal Scream, que hoje atuam no festival Vilar de Mouros, vai fazer uma aparição especial no concerto dos Jesus and Mary Chain, que tocam hoje no mesmo local.

A BLITZ pode noticiar que a colaboração com Bobby Gillespie - que começou por ser baterista dos Jesus and Mary Chain - irá acontecer durante "Just Like Honey", de Psychocandy, primeiro álbum da banda dos irmãos Reid,de 1985.

A BLITZ sabe ainda que Gillespie não ficará sentado à bateria, mas que se apresentará na frente do palco, numa participação mais visível.

Os Jesus and Mary Chain tocam às 23h50 e os Primal Scream à 1h20, depois dos britânicos The Mission (22h20), dos suíços The Young Gods (21h) e dos The Veils (20h).

Os bilhetes custam 35 euros (bilhete diário) e 70 euros (passe de três dias, com direito a campismo até 27 de agosto). Por cinco euros é também possível pernoitar uma noite no parque de campismo.

A apresentação do bilhete dá direito a desconto de 30% nos bilhetes de ida e volta para Caminha, nos comboios interregionais, intercidades e regionais da CP.