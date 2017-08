Os Foo Fighters acabam de lançar o vídeo do tema "The Sky is a Neighbourhood", do seu novo álbum, Concrete and Gold.

À semelhança do que já acontecera com "Run", o vídeo foi realizado pelo próprio Dave Grohl (na capa da BLITZ de agosto).

As filhas de Dave Grohl - Violet, de 11 anos, e Harper, de 8 - também participam no vídeo.

A banda lançou ainda um "visualizador de constelações" no seu site, que para o efeito deverá ser consultado no telefone móvel.

Produzido por Greg Kurstin, Concrete and Gold conta com a participação dos convidados Paul McCartney e Alison Mosshart, entre outros.

Veja aqui o vídeo de ""The Sky is a Neighbourhood".