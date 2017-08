Começa amanhã o festival EDP Vilar de Mouros. Jesus and Mary Chain, Primal Scream e Young Gods são alguns dos artistas que vão passar pelo primeiro dia do festival, que decorre na aldeia do concelho de Caminha até ao próximo sábado.

À agência Lusa, Diogo Marques, da organização do evento, afirmou que, por comparação com 2016, se verificou um acréscimo de 30% na pré-venda de bilhetes.

Segundo o mesmo responsável, o recinto terá este ano capacidade para 15 mil pessoas, mais cinco mil do que em 2016.

O objetivo do decano dos festivais portugueses passa por "trazer aquelas bandas de sempre, ou seja, as bandas que o público de Vilar de Mouros, que é um público maduro, sempre ouviu, que sabe as letras, cantar e dançar as músicas. Os dois primeiros dias são muito fortes, para atrair as famílias, desde avós, aos pais e netos", afirmou ainda Diogo Marques.

Os bilhetes custam 35 euros (bilhete diário) e 70 euros (passe de três dias, com direito a campismo até 27 de agosto). Por cinco euros é também possível pernoitar uma noite no parque de campismo.

A apresentação do bilhete dá direito a desconto de 30% nos bilhetes de ida e volta para Caminha, nos comboios interregionais, intercidades e regionais da CP.

Veja aqui o horário dos concertos do EDP Vilar de Mouros.

24 de agosto

20h00 - The Veils

21h00 - The Young Gods

22h20 - The Mission

23h50 - The Jesus and Mary Chain

01h20 - Primal Scream

25 de agosto

19h30 - The Golden Slumbers

20h30 - Peter Bjorn and John

21h40 - Salvador Sobral

23h00 - George Ezra

00h20 - Capitão Fausto

01h40 - Dandy Warhols

26 de agosto

19h30 - Zanzibar Aliens

20h30 - Avec

21h40 - The Boomtown Rats

23h10 - The Psychedelic Furs

00h40 - Morcheeba

02h00 - 2 Many DJs

Mais informação sobre o EDP Vilar de Mouros no site oficial.