A BLITZ de setembro, com Josh Homme, dos Queens of the Stone Age, na capa, chega às bancas na próxima sexta-feira, 25 de agosto. Com esta revista, recebe grátis um CD grátis dos UHF, cujo líder, António Manuel Ribeiro, também entrevistamos.

Chama-se Villains e é o novo álbum dos Queens of the Stone Age. Na nova BLITZ, que tal como Villains chega a 25 de agosto, entrevistamos Josh Homme, o líder da banda californiana, que de bom grado nos falou sobre o disco - produzido por Mark Ronson -, a amizade com Iggy Pop e os guitarristas que mais vontade lhe deram de começar a tocar. E ainda quis falar sobre os incêndios que têm estado a atingir Portugal.

Em setembro chega Sleep Well Beast, o sétimo álbum dos norte-americanos The National. Falámos com Matt Berninger sobre a sua nova forma de escrever canções, a importância da sua mulher, Carin Besser, nas letras da banda, e o espetáculo que os The National trarão a Lisboa em outubro.

Mais entrevistas: encontrámos Robin Pecknold, vocalista e líder dos Fleet Foxes, no tour bus da banda, antes do concerto da banda de Seattle no NOS Alive, e Fatboy Slim nos bastidores do Super Bock Super Rock, onde o DJ inglês nos contou as conversas que já teve com Adele. E Nuno Galopim falou com todos os músicos dos Alexander Search, banda criada por Júlio Resende, com Salvador Sobral na voz.

Ainda este mês, José Miguel Rodrigues recorda o percurso de Chester Bennington, um dos vocalistas dos Linkin Park, falecido há poucas semanas, e Rui Miguel Abreu analisa o legado da Anar Band, um ovni aparecido há 40 anos na música nacional.

O concerto dos U2 em Barcelona, visto por Ricardo Marques, do Expresso, e os primeiros tempos dos Talking Heads, uma banda alternativa "antes do tempo", revistos por Rui Miguel Abreu, são outros dos destaques da BLITZ nº 134.

Quanto ao CD grátis desta edição, é dos UHF. Almada '79 inclui maquetas, inéditos e temas ao vivo e serviu de pretexto a uma entrevista com António Manuel Ribeiro, conduzida por Mário Rui Vieira.

Nas críticas, destaque para os discos novos de Arcade Fire, Lana del Rey, Cage the Elephant, Dan Auerbach, Tyler the Creator e Beth Ditto, entre outros. E os portugueses Ermo são os nossos Quase Famosos de setembro.