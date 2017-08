O elenco principal de Bohemian Rhapsody, biopic sobre Freddie Mercury realizado por Bryan Singer (Os Suspeitos do Costume, X-Men), já está escolhido, anunciou agora o site oficial dos Queen.

Além de Rami Malek, ator de Mr. Robot que já tinha sido anunciado como protagonista, o filme terá Ben Hardy (X-Men Apocalypse) como Roger Taylor, Gwilym Lee (O Turista) como Brian May e Joe Mazzello (Parque Jurássico, A Rede Social) como John Deacon.

Getty Images

Getty Images

Recorde-se que, inicialmente, Sacha Baron-Cohen (Borat, Os Miseráveis) chegou a ser anunciado como protagonista do filme, mas acabou por se afastar do projeto depois de desentendimentos com May e Roger Taylor, coprodutores do filme, que deverá estrear no final de 2018.