Há qualquer coisa de tragédia clássica em Benjamin Clementine. Nascido há 28 anos em Londres, mas com fortes raízes em Paris, metrópole que o adotou, o músico ascendeu nos últimos anos ao estatuto de artista de culto em Portugal. Olhamos para ele em palco e, por vezes, temos alguma dificuldade em acreditar que ainda nem aos 30 anos tenha chegado - a solenidade com que se apresenta (apesar dos pés descalços), a beleza de estátua meticulosamente esculpida, tudo parece gritar sabedoria anciã. Por outro lado, quando sorri - e o concerto desta noite dar-lhe-á sucessivas razões para fazê-lo - parecemos ver uma criança feliz com o sucesso da "brincadeira" que inventou. À tarde, na conferência de imprensa que se seguiu à sessão de escuta do disco novo - I Tell a Fly, nas lojas em setembro -, Mr. Clementine confirmou (a propósito da letra do single "Phantom of Alepoville") que, na infância, foi vítima de bullying. E mesmo agora, que tem uma plateia como a de Paredes de Coura a venerá-lo, parece residir ainda um resquício de fragilidade na figura imensa - mais de um metro e noventa de talento - que chega ao palco acompanhado por banda e um coro.

Talvez seja a imponência do coro, de resto, a atirar-nos para a imagem da antiguidade clássica. Na entrevista que nos deu esta tarde, o britânico disse-se acima de tudo "ambicioso", e o espetáculo que deu no palco principal de um grande festival provou, entre outras coisas, que é perfeitamente encher e agarrar um espaço destes com uma música que é intimista, ou pelo menos sensível e delicada, obrigando a uma certa imersão do público.

Mesmo quando aproveitou o concerto para estrear algumas canções do complexo (e sim, ambicioso) álbum novo, como a dramática "Phantom of Alepoville", "God Save the Jungle" ou "Jupiter", um pouco mais acessível, Benjamin Clementine nunca perdeu de vista o facto de ter uns bons milhares de humanos à sua frente. Comunicando por palavras, olhares e simples esgares, mostrou, em relação a anteriores passagens por Portugal, estar cada vez mais confortável em palco, juntando às suas inegáveis capacidades enquanto intérprete (uma voz capaz de furar a lua) uma grande vocação de performer.

Quase sempre ao piano, instrumento que continua no centro do seu universo, mas que na entrevista nos disse ponderar abandonar num futuro próximo, um dos novos heróis de Paredes de Coura fez o que quis de uma plateia de convertidos (concentrados lá à frente, em êxtase) e de curiosos, progressivamente intrigados com a proposta deste serão. Em "Condolence", até nos ensinou a cantar (conduzindo um coro infindável a várias velocidades) e, mais importante, a perder o medo. "Apaguem as luzes do palco. Vamos cantar de olhos fechados", convidou. A sua vontade foi feita e juramos que do nada, na noite quente de Coura, um vento súbito abanou as folhas das árvores mais próximas (só bebemos água, hoje).



À tarde, já o dissemos, Benjamin Clementine disse-nos não se sentir especialmente britânico. "Porque é que tu és portuguesa? Porque nasceste em Portugal. Quanto mais cedo aceitarmos que somos todos meros viajantes, melhor". Contudo, depois deste autêntico sonho de uma noite de verão, é provável que o homem de "Nemesis" ou "Adios", canção com que se despediu, se sinta pelo menos um pouco de Paredes de Coura. No que toca à voz, a sua nacionalidade é fácil de apurar: de outro mundo. No resto, basta recordar um dos momentos mais escorreitos do espetáculo - voz, piano & sorriso, em "I Won't Complain" - para perceber tudo. Ele é um alien, mas em noites destas também é daqui.