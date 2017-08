35 minutos depois da hora marcada, e numa altura em que o público se mostrava já bastante impaciente, os Beach House apareceram por fim em palco.

No seu primeiro concerto de sempre em Paredes de Coura, a dupla de Baltimore, acompanhada por um baterista, atribuiu o atraso a "dificuldades técnicas" e afirmou repetidas vezes "amar" o público que tinha pela frente e sentir-se "muito grata" (pela sua presença fiel, presumimos).

A verdade é que a longa espera parece ter esfriado um pouco o ânimo da plateia, e o tipo de espetáculo que Alex Scally e Victoria Legrand trouxeram neste regresso a Portugal não contribuiu para uma acentuada subida da temperatura.

Qualquer pessoa que já tenha visto os Beach House ao vivo conhece a sua aversão ao mediatismo ou, pelo menos, à exposição da imagem de forma demasiado direta. Contudo, fazer um espetáculo praticamente sem luz - muitos foram os momentos em que dificilmente vislumbrámos mais do que vultos em palco - parece-nos mais do que uma simples opção estética.

Longe de vista, longe do coração. Não duvidamos da magia que um "conceito" destes poderia ter, sobretudo num cenário - e com uma moldura humana - como a de Paredes de Coura, mas o êxodo de boa parte da plateia, ao longo da atuação, falará pela forma como a "experiência" resultou.

Numa noite cada vez mais fria, o que vinha de palco - uma fórmula musical inconfundível, mas a necessitar de alguma agitação; as sombras de Victoria e Alex recortadas sobre fundos negros, às estrelinhas ou em tons de verde e púpura; promessas vagas de amor e gratidão - não chegou para aquecer.

Estamos certos que quem aguentou a espera e ainda conseguiu vibrar com temas com "Silver Soul", "Take Care" ou "Space Song" jurará a pés juntos que a aparição dos Beach House em Paredes de Coura foi mágica.

Para nós, a penumbra na qual escolheram atuar (à semelhança do que já haviam feito noutros palcos nacionais, de resto) pode ser interpretada como dificuldade (ou recusa?) de adaptação a um recinto desta dimensão.

Nos últimos dias, Kate Tempest e as suas palavras encheram este mesmo palco, tal como, ainda hoje, os Bad Bad Not Good emocionaram o público com um género de música à partida pouco adequado ao espaço. Não será, por isso, uma questão de género musical ou de dimensão da banda, mas de feitio, e de escala - e o que funciona numa sala pequena e intimista não tem necessariamente o mesmo impacto num festival que, na sua 25ª edição, já não é um bebé.