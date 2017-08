Liam Gallagher, Cher, Jennifer Lopez, Imagine Dragons e Ryan Adams são alguns dos músicos que reagiram nas redes sociais ao ataque terrorista que tirou a vida ontem, em Barcelona, a 14 pessoas e deixou dezenas de feridos.

"A pensar e a rezar com todos os meus irmãos e irmãs de Barcelona", escreveu o ex-Oasis Liam Gallagher; "adoro-te, Barcelona. Estás no meu pensamento esta noite e no meu coração para sempre", disse Ryan Adams no Twitter.

Também no Twitter, Cher escreveu: "o meu amor e as minhas condolências para todas as pessoas maravilhosas de Barcelona. Passei algum tempo na vossa cidade e estava cheia de risos e beleza", acrescentando o emoji do coração partido.

Os Imagine Dragons: "Barcelona está no nosso pensamento. Enviamo-vos todo o nosso amor"; Jennifer Lopez: "enviando muito amor e paz para a grande cidade de Barcelona e toda a sua gente bonita"; Demi Lovato: "os meus pensamentos e preces estão em Barcelona".

Os DJs e produtores de eletrónica Chainsmokers dizem: "Barcelona, tanto respeito pela vossa cidade e o seu povo por serem tão resilientes e rápidos a fazerem frente a esta violência". Já Sheryl Crow escreve: "o meu coração está partudo pelas pessoas de Barcelona. As minhas preces e pensamentos estão com Barcelona e a humanidade em geral".

Também o ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama deixou a sua mensagem no Twitter: "As vítimas de Barcelona e suas famílias estão no meu pensamento e no da Michelle. Os americanos estarão sempre ao lado dos nossos irmãos espanhóis. Un abrazo".

Donald Trump, atual presidente dos EUA, foi menos emotivo: "os Estados Unidos condenam o ataque terrorista em Barcelona, Espanha, e vão fazer tudo o que for necessário para ajudar. Sejam duros e fortes, adoramo-vos!".