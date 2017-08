A mensagem surgiu de forma algo ineperada, no final do concerto dos At the Drive-In, um dos mais aguardados desta segunda noite do Vodafone Paredes de Coura.

"Obrigada por nos terem vindo ver", agradeceu Cedric Bixler-Zavala, depois de cerca de uma hora de saltos acrobáticos e vocalizações a condizer. "Lembrem-se que só podemos continuar a fazer isto se nos amarmos e aceitarmos uns aos outros". E ao apelo à paz & amor juntou-se então uma frase mais enigmática, de destinatário incerto: "Fucking chase that shit unti it dies".

A despedida fez-se, logo de seguida, ao som de um dos temas mais emblemáticos dos At the Drive-In, atualmente "a bordo" do seu segundo regresso, depois do primeiro adeus, em 2001. "One Armed Scissor", primeiro single do marcante Relationship of Command, de 2000, serviu para embalar mais uma turbulenta viagem dos fãs das primeiras filas sobre as grades. E para acabar de celebrar este espetáculo que, de certa forma, se podia resumir no lema (propositadamente invertido) "a força faz a união".

Consideravelmente distintos dos seus contemporâneos e vizinhos de estilo, os cinco "men in black" de El Paso, no Texas, continuam a ser, em 2017, um animal estranho e difícil de identificar (à semelhança, de resto, do bicho retratado na capa do seu álbum deste ano, Interalia).



Se em Cedric Bixler os At the Drive-In têm um frontman capaz de impressionar pelo alcance da voz, reminiscente de um jovem Robert Plant, e pelas acrobacias com o suporte do microfone (que a certa altura voa para o fosso frente ao palco) e tudo à volta, em Omar Rodriguez encontram uma espécie de guitar hero, numa altura em que essa é uma "raça" em vias de extinção.

Entre o virtuosismo e o punk, ou o (pós-)hardcore, os norte-americanos de origem hispânica (Omar é filho de mexicanos, Cedric nasceu em Porto Rico) formam uma frente armada de som à qual é difícil apontar defeito. As letras crípticas gritadas como palavras de ordem; a forma como Cedric pincha, cai e se deixa "soterrar" sob um amplificador; o mosh e o crowdsurfing que levantam poeira e mantêm os seguranças ocupados durante todo o concerto - tudo isto terá levado os grandes fãs a darem por muito bem empregue o seu tempo.



Além de "One Armed Scissor", todos os regressos a Relationship of Command ("Arcarsenal", logo a abrir, "Pattern Against User", "Enfilade") e até ao seu antecessor, In/Casino/Out (em "Napoleon Solo", entoada a plenos pulmões pelos admiradores mais afoitos) foram sorvidos com a sede de quem esperou uma vida por ver a sua banda favorita.

Fora das primeiras filas, e longe do epicentro do mosh, porém, a temperatura era mais fria, e não nos referimos apenas àquela que os termómetros apontam nesta segunda noite de festival. Mas talvez faça sentido que assim seja, e que o regresso dos outrora "salvadores do rock" mais facilmente fale aos corações dos convertidos do que à multidão mais vasta que deveria aguarda a chegada de Nick Murphy, o artista anteriormente conhecido como Chet Faker.