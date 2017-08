Virgul foi detido ontem de madrugada, por volta das 07h00 por ter agredido à cotovelada um militar da GNR perto da discoteca Bliss, em Vilamoura, avança hoje o Correio da Manhã.

O músico foi depois ao tribunal de Loulé para ser ouvido mas requereu um período para preparar a defesa - a nova audiência será no dia 31 deste mês

O ex-Da Weasel e voz de "I Need This Girl" era passageiro num automóvel de alta cilindrada que foi mandado parar pela GNR depois de ter sido apanhado a fazer piões no parque de estacionamento do estabelecimento noturno.

Depois de o músicos e os outros ocupantes terem abandonado a viatura, Virgul ter-se-á exaltado e quando o militar tentou revistá-lo reagiu com uma cotovelada.

Hugo Ernano é o nome do militar agredido - sofreu uma lesão no maxilar e foi transportado para o hospital de Faro. Recorde-se que Ernano foi condenado em 2008 por ter atingido mortalmente um menor de 13 anos durante um assalto, tendo regressado ao trabalho no final do ano passado.