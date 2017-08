As famílias das 22 vítimas mortais do atentado de Manchester, ocorrido à saída de um concerto de Ariana Grande, em maio, irão receber cada uma cerca de 270 mil euros.

Este valor foi angariado pelo We Love Manchester Emergency Fund, montado pela cantora na ressaca do incidente, e que juntou num mesmo concerto nomes como Pharell Williams, Miley Cyrus e a própria Ariana Grande.

No total, foram angariados cerca de 23 milhões de dólares (algo como 19,5 milhões de euros) através do espetáculo One Love Manchester e do relançamento de "One Last Time", single que Ariana Grande editou em 2015.

A cantora doou, também, todas as receitas obtidas com a sua versão de "Somewhere Over the Rainbow", interpretada no concerto de beneficência.

Em comunicado, o We Love Manchester anunciou que estes valores "permitirão às famílias beneficiar do apoio público fenomenal" que se observou após o atentado.