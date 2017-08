Gisela João foi alvo de uma intervenção cirúrgica recentemente e resolveu escrever sobre o sucedido no seu blogue pessoal. A fadista, que já está em casa a recuperar, não avança o que a levou ao hospital mas assume: "assustei-me. Pensei que nunca mais ia ver ninguém (...) custou-me pensar que não ia deixar filhos nem família minha, a minha família".

"Não quero falar muito sobre isto", diz a artista num longo texto que também serve para agradecer às pessoas que trataram dela, "quero apenas dizer que sou muito orgulhosa pelo serviço nacional de saúde que temos. Pelos médicos, pelos enfermeiros, por toda a gente que ali está todos os dias por nós, para nós, não para eles".

Assumindo que tem "dores", Gisela João acrescenta que "acima de tudo quero viver. Quero ver a vida, quero rir, quero fazer rir". A artista agradece ainda às "pessoas queridas" que a rodeiam: "os meus amigos fizeram folhas de excel com horários para ficarem comigo. Criaram um grupo 'Gi´s nannies'. Não me deixaram sozinha um minuto. Não pararam de me fazer rir".

Leia o texto na íntegra no blogue da artista.