O novo álbum dos U2, Songs of Experience, poderá sair para as lojas a 1 de dezembro, avança o jornal irlandês Irish Sun. Segundo a publicação, o sucessor de Songs of Innocence (2014) será antecedido do single "You're the Best Thing About Me", a divulgar já a 8 de setembro.

Apesar de estas informações ainda não terem sido confirmadas oficialmente, o novo registo da banda de Bono deverá ser editado em colaboração com a (RED), organização de beneficência fundada pelo vocalista da banda irlandesa em 2006 com o intuito de ajudar a combater o HIV, naquele que é o dia mundial da luta contra a SIDA.

Todas estas informações agora avançadas - inclusivamente as datas - batem certo com rumores que têm vindo a circular em sites de fãs no último mês. Recorde-se que a banda mostrou algumas canções novas a alguns jornalistas durante a digressão de celebração dos 30 anos de The Joshua Tree.

Entre os temas do novo álbum, deverão estar, além de "You're the Best Thing About Me", cujo vídeo foi gravado em dois concertos que a banda deu em Amesterdão, "The Little Things that Give You Away", "Much More Better", "The Showman", "Summer of Love" ou "The Blackout".

Segundo o radialista irlandês Dave Fanning, que já ouviu parte do álbum recentemente, os novos temas são "muito, muito pessoais" para Bono.