O antigo Presidente dos E.U.A., Barack Obama, comentou recentemente a manifestação neonazi ocorrida em Charlotesville, no estado norte-americano da Virgínia.

No Twitter, Obama publicou uma fotografia sua com crianças de etnias diferentes, juntamente com uma citação da autobiografia de Nelson Mandela, Mandela: Longo Caminho Para a Liberdade.

"Ninguém nasce a odiar outra pessoa pela cor da sua pele, ou pelas suas origens, ou religião", pode ler-se. "As pessoas têm de aprender a odiar, e se o conseguirem, podem ser ensinadas a amar".

O tweet em questão é já o segundo com mais likes na história do Twitter, ficando apenas atrás de Ariana Grande, após o atentado que vitimou dezenas de pessoas à saída de um concerto seu, em Manchester. Obama atingiu mais de 2 milhões de likes em apenas três dias.

Veja aqui: