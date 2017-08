"Despacito", o grande êxito deste verão, já não ocupa o primeiro lugar da tabela de vendas em Inglaterra.

O tema de Luis Fonsi e Daddy Yankee, que permaneceu no primeiro posto ao longo de 11 semanas, foi destronado por "Feels", tema de Calvin Harris que conta com a participação de Katy Perry, Pharell Williams e Big Sean.

"Feels" é a oitava canção que Harris consegue colocar no topo, o que faz com que o DJ escocês seja o segundo artista solo com mais "números um" no top inglês a seguir a Cliff Richard.