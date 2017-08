Dave Grohl não faz uma pausa no rock, nem quando está de folga. A poucos dias de iniciar uma digressão asiática com os Foo Fighters, o músico - capa da edição da BLITZ deste mês - esteve presente num concerto dos Metallica em Pasadena, Califórnia.

Grohl não se refugiou, no entanto, nos bastidores ou num espaço VIP, tendo visto os Metallica como qualquer fã: no meio do público. E não se coibiu de tirar algumas fotos. Veja aqui: