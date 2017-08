Letras insufláveis – com as iniciais da banda – dispostas em palco, por entre as quais os elementos se erguem, em formato big band, com direito a bateria, baixo, teclas, trompete, saxofone e uma dupla de vozes de suporte (Enoque incluído), a fazer lembrar alguns dos nomes mais sonantes do universo funk norte-americano. O aparato não deixa margem para dúvidas: os HMB deram o salto merecido e chegam à quarta edição d’O Sol da Caparica como sólidos cabeças de cartaz – a facilidade com que agarram o público em “Não Me Leves a Mal”, “Feeling” e “Sabe Bem” prova que, para além de temas orelhudos e de conhecimento geral, o coletivo liderado por Héber Marques já conta com um algarismo bem redondo no seu conta-quilómetros.

Com um groove bem sublinhado e atitude positiva, os HMB vão contagiando a plateia com temas como “Acelerou” (“Caparica, como está o vosso coração hoje? Está saudável?”, questiona o vocalista antes de se atirar à letra da música), “Violeta”, “Tanto me Faz” (com direito a coro alargado em palco, protagonizado pelo grupo Os Nove, que voltaria a dar um ar de sua graça em “Peito”, perto do final do concerto) e “Não Me Deixes Partir”, canções bem recebidas no seio do público, que não poupa no aplausos e no acompanhamento vocal. No palco, o coletivo ensaia coreografias que, aqui e ali, trazem à memória os passos síncronos do exercício ao vivo de bandas como os Temptations ou Commodores. O imaginário, aliás, em muito se assemelha. Estes HMB facilmente se encaixariam no catálogo da Motown.

O coletivo liderado por Héber Marques conta já com três trabalhos de originais editados, todos eles repletos de canções capazes de incendiar qualquer palco, porém, e sem qualquer intenção de menosprezar o restante catálogo do quinteto, é em “O Amor é Assim” e “Naptel Xulima”, a última de todas a ser servida na noite de ontem, que a festa se instala de vez: há casais que dançam desenfreadamente, evidenciando alguns passos previamente testados em casa, há quem se entretenha a bater palmas e a cantar os temas sem qualquer tipo de condicionamento, e, claro, como não podia deixar de ser, há quem procure sacar prontamente do sofisticado smartphone para gravar o momento para depois relembrar.

Por mais que os HMB tenham crescido a nível de público e espetáculo (relativamente à última vez que se apresentaram neste festival, há dois anos, no palco BLITZ), uma coisa parece continuar igual: a energia que emanam ao vivo e a mensagem que fazem questão de transmitir. Se o amor fosse uma religião, os HMB seriam a sua igreja e Héber Marques o seu eficaz e ilustre pastor. Ámen!