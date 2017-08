Bruce Springsteen é conhecido por dar concertos longos, muitas vezes ultrapassando as três horas, mas até isto soa a demasiado para o Boss: o norte-americano irá ter uma residência na mítica Broadway, em outubro, que se prolongará por oito semanas.

Não só isso, como dentro desse tempo dará cinco concertos por semana, de terça-feira a sábado, com a estreia a acontecer a 12 de outubro e terminando a 26 de novembro.

Num comunicado, Springsteen afirmou que ter escolhido a Broadway "porque tem aqueles antigos teatros, que pareciam ser o cenário ideal para aquilo que tinha em mente". E acrescentou: "com uma ou outra exceção, o teatro Walter Kerr, com 960 lugares, é capaz de ser o espaço mais pequeno em que já toquei nos últimos 40 anos".

Segundo o jornal The New York Times, os concertos serão um misto de música e spoken word, com performances a solo intercaladas com a leitura de passagens da sua autobiografia, Born to Run, editada em 2016, juntamente com outros textos.

"Vou ser eu, a guitarra, o piano e as palavras e a música", explicou. "Parte do espetáculo é falada, parte é cantada. Seguirá de forma livre a minha vida e o meu trabalho".

Os bilhetes estarão disponíveis a partir de quarta-feira, sendo necessário um registo. A venda propriamente dita dos bilhetes terá início a 30 de agosto, a preços que vão dos 75 dólares (63 euros) aos 850 dólares (722 euros).