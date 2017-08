Poucos dias antes de morrer, Chester Bennington gravou, com os restantes Linkin Park, um episódio para a popular série Carpool Karaoke.

De imediato, muitos se perguntaram sobre o que aconteceria a essa gravação. James Corden, autor do programa, respondeu agora: dependerá da família de Bennington.

"Vamos falar com a família e com os envolvidos nesse episódio sobre a forma como querem que ele seja mostrado", explicou. "Iremos fazer como bem entenderem porque não creio que haja outra forma de o fazer. É uma tragédia", disse, em declarações à Associated Press.

Após os comentários de James Corden, a viúva de Bennington, Talinda, agradeceu ao comediante no Twitter. Para já, ainda não há data para a exibição do episódio de Carpool Karaoke com Chester Bennington.