Foi divulgada uma nova fotografia do produtor Phil Spector na prisão, oito anos após ter sido condenado pelo homicídio da atriz Lana Clarkson.

Spector, que sempre foi conhecido pelos seus penteados extravagantes, foi fotografado sem cabelo e parece ter começado a recorrer a aparelhos auditivos.

A fotografia foi tirada no passado mês de junho, numa unidade de saúde em Stockton, Califórnia. As autoridades não revelaram, no entanto, qual o estado de saúde de Phil Spector.

Veja aqui a foto: