A gravidade não perdoa, mas apesar de Jay Kay já não sacar os "moves" de outrora, as cordas vocais mantêm-se intactas e a voz inconfundível. Após sete anos sem virem a Portugal, os Jamiroquai regressaram ao palco onde estiveram em 2010 para apresentar o novo Automaton e matar saudades dos tempos áureos.

Com um alinhamento sem grandes falhas, os britânicos juntaram o público mais velho e mais novo e agitaram as ancas da Herdade da Casa Branca com o seu funk intergaláctico. Exibindo um capacete de penas que parecia ter vida própria, Jay Kay mostrou continuar a ser o mesmo mestre de cerimónias de sempre: bastante comunicativo, bem-disposto e divertido.

Não passaram muito tempo a insistir em Automaton - ouvimos apenas "Shake it On" e a futurista faixa-título, logo no começo, e, pouco depois, o mais calmo "Dr. Buzz" e "Superfresh - apostando antes num set em modo best of que passou pela eletrizante "Little L", a velhinha "Space Cowboy" e a gigante "Cosmic Girl", sem esquecer também "Virtual Insanity" (numa versão ansiolítica) e as irresistíveis "Canned Heat" e "Love Foolosophy", sequência que encerrou o corpo principal do concerto. Num curto, encore, ainda houve tempo para ouvir "Supersonic".