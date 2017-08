Depois de fazer o público do MEO Sudoeste esperar por ele quatro horas, devido a um atraso no voo que o trouxe a Portugal, o norte-americano Lil Wayne deu um concerto conciso (passou cerca de 50 minutos em palco) mas tão intenso quanto possível...

Envergando orgulhosamente uma t-shirt dos Nirvana, antes de mostrar o corpo coberto de tatuagens, o rapper originário de Nova Orleães atirou-se a vários medleys de canções de um reportório vasto.

A voz nasalada, quase infantil, ofereceu à Zambujeira temas como "Go DJ" ou os mais recentes "Believe Me" ou "Rich as Fuck", mas ainda arranjou tempo para atirar para o ar coisas como "não sei se percebem o que digo, mas que se f*da".

"Quero que saibam três coisas importantes sobres nós", disse a dada altura, "um, não somos nada sem o homem lá de cima; dois, não sou nada sem vocês; três... não sou nada sem vocês".

O público, em bastante menor número do que aquele que assistiu à atuação de Martin Garrix, foi respondendo às suas interpelações, mas o ânimo já não era muito, O final chegou sem aviso: num minuto estava em palco, no seguinte já tinha saído.