O Flower Power Fest, promovido como um "Woodstock à portuguesa", começou esta quinta-feira na Praia de Carcavelos (Cascais) com vários problemas.

O maior dos quais será, porventura, o cancelamento do concerto dos italianos The Watch, que deveriam tocar repertório dos Genesis. No próprio dia de início do evento os bilhetes para o festival continuaram a ser vendidos, sem que fosse comunicada a ausência da banda no festival. Perante o cancelamento, a organização veio afirmar que não conseguiu contactar o grupo para, refere o Correio da Manhã, lhe enviar os bilhetes de avião. Em surpresa pela falta uma das três bandas em cartaz no primeiro dia do festival, houve espectadores a pedir o reembolso dos bilhetes, entre os 20 euros (bilhete diário) e os 40 (passe de três dias).

Ontem, ao início da tarde, perguntava-se na página de Facebook do festival se o concerto dos italianos teria sido cancelado, mas a questão não mereceu resposta. Neste canal do festival não há qualquer menção ao cancelamento do concerto, mantendo-se em destaque um cartaz com a programação, sem qualquer rectificação.

Antes de receber os Ten Year After e os Led On (banda portuguesa de tributo aos Led Zeppelin), o festival abriu as suas portas com quase três horas de atraso, às 19h00, e apresentando falhas de eletricidade na área de restauração. Empresários com espaços alugados no local, refere aquele jornal, foram ressarcidos financeiramente pela organização do evento, já que muitos alimentos se estragaram pela falta de refrigeração.

O Flower Power Fest vai na quarta edição e, até sábado (inclusive), tem na sua programação nomes como Inner Circle e Taxi.