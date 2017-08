Contrariamente àquilo que os Chainsmokers fizeram ontem, o francês DJ Snake conseguiu criar uma forte ligação com o público do MEO Sudoeste no final desta segunda noite. O produtor francês que em 2013 ajudou a dar força à nova vida do trap com o sucesso "Turn Down for What" (interpreado pelo rapper americano Lil John), que se ouviu na Zambujeira, pois claro, segurou a multidão que se concentrou frente ao palco com garra do início ao final do set.

Entre exigir que toda a gente se baixasse (para depois saltar a seu mando ao som de "Get Low") e celebrar a vitória de Portugal no Euro 2016 de futebol - "se acham que vão ganhar o próximo Europeu, ponham uma luz no ar" -, o produtor construiu um set ácido e forte, que passou obviamente por "Lean On", mega-sucesso de há dois anos que assinou a meias com Major Lazer e "Let Me Love You", que o levou e a Justin Bieber até ao topo das tabelas este ano.

Entre outras pérolas eletrónicas de anos recentes, também se ouviu, de novo, "Humble" de Kendrick Lamar, "Welcome to the Jungle" não dos Guns N' Roses mas da dupla Alvaro e Mercer e "Nobody to Love" de Sigma. "O meu nome é DJ Snake e estou aqui a representar a cidade de Paris", apresentou-se o músico a dada altura... não seria necessário, mas o Sudoeste parece ter ganho um novo super-herói DJ. O ponto final da atuação chegou de forma algo inusitada ao som do hino português.