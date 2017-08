Os nova-iorquinos Chainsmokers, que já foram apelidados de "Nickelback da EDM", eram os grandes cabeças-de-cartaz desta primeira noite de MEO Sudoeste e trouxeram consigo muito fogo-de-artifício e pirotecnia para uma atuação com pouco fogo.

A dupla composta por Andrew Taggart e Alex Pall apostou em conquistar o público com tiradas como "esta é a nossa terceira vez neste país lindo e cada vez é melhor" ou "temos de escrever uma canção sobre Portugal" (antes de, previsivelmente, apresentar o single "Paris"), mas conseguiu enfiar num DJ set travestido de live act todos os clichés e facilitismos que repetidos DJs insistem em trazer ao Sudoeste: os Daft Punk de "Around the World" e "One More Time", "Right Here, Right Now" de Fatboy Slim, "I Love It" das Icona Pop, "We Will Rock You" dos Queen e, sim, ate a música do Rei Leão.

Atualizaram-se com "Humble" de Kendrick Lamar, soltaram um certo cheiro a mofo com uma passagem por "Last Resort" dos Papa Roach e não fugiram, claro, aos êxitos que os transformaram num dos nomes mais populares da EDM nos últimos anos - a auto-promoção descarada "quem tem o novo álbum dos Chainsmokers".

"Break Up Every Night", "Roses", o novo "Honest", "Closer" (tema com Halsey que dominou as tabelas de singles no ano passado) e "Something Just Like This", parceria com os Coldplay (voltariam a eles, mais tarde, com a velhinha "Yellow", para acalmar os ânimos), foram os argumentos apresentados. E o público foi automatizando os movimentos.

"Don't Let Me Down", outro dos grandes sucessos de 2016, na voz de Daya, ficou guardado bem para o final da atuação, tendo, obviamente, direito a confetti e explosões de foguetes, rapidamente abafados pela gritaria generalizada.