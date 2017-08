Com a 25ª edição do festival à porta, João Carvalho, diretor do Vodafone Paredes de Coura, deu uma entrevista à BLITZ, que poderá ler na íntegra muito em breve.

Sobre os nomes que sonha levar ao festival do Alto Minho, o homem forte da Ritmos avança: “O nome que sempre desejei [contratar] foi Nick Cave. Quando o trouxe em 2005, fiquei todo contente. Gostava de voltar a trazê-lo e acho que vai ser possível - se não no próximo ano, daqui a dois ou três anos".

"O mesmo com Queens of the Stone Age - acho que já mereciam voltar a Paredes de Coura", acrescenta, referindo-se a uma banda que também marcou presença na histórica edição de 2005 (com Pixies, Nick Cave, Foo Fighters, Arcade Fire e The National, entre muitos outros).

"Houve uma altura em que queria trazer os Radiohead. Hoje, honestamente, não trazia", confessa ainda João Carvalho. "Já vieram cá [a Portugal] demasiadas vezes... Não é por estarem massificados, mas não fazia sentido cair da repetição; nós fugimos da repetição", justifica.

Há muito que João Carvalho gostaria, também, de levar a Paredes de Coura "os Lambchop, uma banda pequenita, baratinha, que eu adoro e que ficaria muito bem lá. Com eles não se trata de uma questão orçamental, porque são uma banda de salas pequenas; simplesmente, nunca os apanhei em digressão".

Ressalvando que, de forma geral, o festival tem conseguido contratar os artistas que pretende, o diretor lembra ainda outro nome que gostaria de ver em Paredes de Coura: a cantora e compositora norte-americana Sharon Van Etten.



O Vodafone Paredes de Coura realiza-se na vila minhota do mesmo nome, de 16 a 19 de agosto. Este ano, Benjamin Clementine, Foals, Beach House, At the Drive-In, Mão Morta, Manel Cruz e Future Islands são alguns dos nomes em destaque no cartaz.