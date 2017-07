A viúva de Chester Bennington, Talinda Bennington, falou publicamente pela primeira vez após a morte do músico, que se suicidou no passado dia 20 de julho.

Através de um comunicado, Talinda agradeceu aos fãs dos Linkin Park o carinho que têm prestado: "Quero que a minha comunidade e os fãs de todo o mundo saibam que sentimos o vosso amor, e também a vossa perda", afirma.

"Há uma semana, perdi a minha alma gémea e as minhas crianças o seu herói - o pai. Vivíamos um conto de fadas que se transformou numa tragédia Shakesperiana", escreve ainda. "Sei que vocês vão ajudar a manter viva a sua memória".

"Ele era uma alma reluzente e carinhosa, com a voz de um anjo. E agora está a cantar as suas canções nos nossos corações, sem dor", continua. Talinda estava casada com Chester Bennington desde 2006, tendo tido três filhos juntos.