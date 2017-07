O iPod Nano e o iPod Shuffle irão ser descontinuados pela Apple, seguindo o mesmo caminho iPod Classic, que parou de ser produzido em 2014.

Segundo a Apple, esta "morte" do Nano e do Shuffle deve-se a um processo de "simplificação" da marca iPod, que passará a conter apenas o modelo Touch, com um funcionamento semelhante ao iPhone, o smartphone da Apple

O iPod Nano e o iPod Shuffle (apresentados em 2005) já foram, inclusive, removidos das lojas online da Apple, seguindo-se a sua retirada das lojas físicas.

A decisão da Apple prende-se com o crescimento do iPhone e dos serviços de streaming, que permitem aos utilizadores criar um catálogo de música sem precisar de descarregar ficheiros mp3.