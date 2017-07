Mick Jagger acaba de lançar duas novas canções a solo: "England Lost", que teve direito a uma versão "reconstruída" com a colaboração do artista grime Skepta, e "Gotta Get a Grip", que também deu origem a uma segunda versão, remisturada que foi por Kevin Parker, dos Tame Impala. Os dois originais e respetivas versões deram origem a videoclips e "lyric videos" (pode vê-los aqui), naquela que é a primeira investida em nome próprio do vocalista dos Rolling Stones desde 2011.

Uma audição atenta do primeiro dos dois temas, "England Lost" (que Jagger diz ser sobre "um sentimento de insegurança" potenciado pelo facto de "não se saber onde se está") permite reparar nos versos "I had a girl in Lisbon / a girl in Rome / now i'll have to stay at home". ["Tive uma miúda em Lisboa / outra em Roma / agora tenho de ficar em casa"). Ouça aqui (aos 3 minutos e 28 segundos):

A especulação é, agora, previsível. Namoros portugueses de Jagger não se conhecem e a última passagem conhecida do vocalista dos Rolling Stones por Portugal foi em 2014, quando se apresentou com os Rolling Stones no Rock In Rio-Lisboa, ocasião aproveitada para usufruir da noite da capital, com jantares com amigos como Bryan Adams, Carminho e Ana Moura de permeio. Nessa altura, Jagger tinha saído de uma relação com a estilista L'Wren Scott (falecida em 2014); dois anos depois, seria pai pela oitava vez, o primeiro fruto da relação com a atual namorada, Melanie Hamcrick, de 29 anos.