Salvador Sobral foi vaiado pelo público de um concerto que deu, com a banda Alma Nuestra, na Fortaleza de Santiago, em Sesimbra, esta semana.

Segundo o site da revista Flash, Salvador Sobral deu voz ao projeto do compositor cubano Victor Zamora (piano), com Nelson Cascais no contrabaixo e André Sousa Machado na bateria.

Ainda que o repertório do grupo seja composto por canções da América Latina, os espectadores pediram repetidamente que Salvador Sobral cantasse "Amar pelos Dois", o tema que lhe valeu a vitória no Festival da Eurovisão, em maio.

"Durante cerca de cinco minutos, centenas de pessoas não arredaram pé e continuaram à espera do regresso do herói de Kiev. Bateram palmas com maior ou menor força e nada; chamaram por ele e nada; vaiaram com assobios e apupos e nada. Nem sombra de Salvador ou da canção que o celebrizou em maio último e que tem arrastado multidões (...)", escreve-se no site da Flash.



Na sequência da vitória na Eurovisão, Salvador Sobral tem dado numerosos concertos, tanto "a solo" como com os Alexander Search, projecto que tem com Júlio Resende. Veja aqui a sua versão para "No Surprises", dos Radiohead.