Por onde começamos? Na capa está, imponente, Dave Grohl, homem-forte dos Foo Fighters. O motivo é, no mínimo, triplo: a banda norte-americana deu um dos concertos do ano em Portugal, tem um dos discos mais aguardados da rentrée (Concrete and Gold sai a 15 de setembro) e - last but not least - o senhor Grohl deu-nos uma entrevista exclusiva. Já nas bancas!

Nos bastidores do NOS Alive, Lia Pereira encontrou um homem torrencial que só se sente confortável à frente das multidões. Os eternos Nirvana, o disco novo e o dia em que caiu do palco e partiu uma perna foram alguns dos temas de conversa com um dos heróis do rock do último quarto de século. A não perder.

Os atrativos da BLITZ de agosto não ficam por aqui. "Não quero drama. Em palco sinto-me fantástico", afirma peremptoriamente Nick Cave, numa das primeiras entrevistas concedidas depois da trágica morte de um dos seus filhos. Como o músico australiano reagiu à adversidade e resolveu seguir com a vida é o assunto nuclear de uma conversa com um dos mais ilustres cavaleiros do rock (e não só). "Pensei que seria impossível fazer isto sob o escrutínio público e o meu instinto foi esconder-me. Mas, afinal, termos sido obrigados a fazer o luto em público foi o que nos salvou", sublinha, desassombradamente, Cave.

Quatro anos depois da revolução sonora de Reflektor, os Arcade Fire regressam com vontade de continuar a dançar. O novo Everything Now está aí e a BLITZ desvenda este novo capítulo.

Como Ella Yelich-O'Connor, a artista que se revelou em 2013 com "Royals", resistiu à pressão da fatídica "segunda tentativa", e se superou a si mesma. Um retrato franco e pessoal do último ano de uma estrela cada vez maior. Lorde na primeira pessoa.

Ainda nesta edição: entrevistas com London Grammar, Rita Lee e Sampha, o veredicto BLITZ sobre o novo álbum dos Queens of the Stone Age (Villains, que sai em agosto), o que podemos encontrar na próxima caixa retrospetiva de David Bowie e a apresentação das mais recentes edições da BLITZ Records, dos SPiLL e Galo Cant'às Duas.

A edição de agosto traz consigo, como é hábito nesta altura, mais um número da BLITZ Fest.

Dua Lipa, uma das figuras maiores da edição deste ano do MEO Sudoeste, faz a capa da revista exclusivamente dedicada aos festivais de verão. Como é que da partilha de vídeos no YouTube, a cantora britânica passou a modelo e, finalmente, a voz de alguns dos êxitos pop dos últimos tempos.

Também a propósito do festival da Zambujeira do Mar, traços o perfil aos Chainsmokers. Outros nomes festivaleiros são abordados em "sede própria", como os Jesus and Mary Chain e os Primal Scream (as duas bandas formadas na Escócia voltam a Portugal para o festival EDP Vilar de Mouros). Figura de proa no festival O Sol da Caparica, Carlão explica por que razão é tão especial a Margem Sul. E em direção ao rock, tiramos o pulso aos regressados At The Drive-In, que são um dos nomes fortes da edição deste ano do Vodafone Paredes de Coura. Reportagens fotográficas dos festivais NOS Alive e Super Bock Super Rock, bem como a agenda completa dos festivais que aí virão completam a segunda edição deste ano da BLITZ Fest.

Como se não bastasse, a BLITZ de agosto inclui, grátis, o CD Ao Vivo no Sol da Caparica. Neste álbum ao vivo registado em várias edições do festival da Margem Sul, encontramos Xutos & Pontapés, Linda Martini, UHF, GNR, Tim, Carlão, Mundo Segundo & Sam the Kid, HMB, Freddie Locks, Batida, PAUS, Nélson Freitas, Vitorino e Brigada Victor Jara. Como bónus, um inédito em CD de Valete, o muito falado "Rap Consciente".

A BLITZ de agosto, edição número 133, já nas bancas ao preço de €4,90.