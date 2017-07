A cantora Rihanna encontrou-se na quarta-feira com o Presidente de França, Emmanuel Macron, e com a Primeira Dama daquele país, Brigitte Macron, para falar sobre a educação a nível global.

Rihanna é embaixadora global da organização internacional Global Partnership for Education (GPE) e fundadora da Clara Lionel Foundation (CLF), organização sem fins lucrativos que financia programas de educação e saúde em comunidades necessitadas em todo o mundo.

A voz de "Umbrella" descreveu o encontro como "incrível", acrescentando que foi "tremendamente bem-recebida" pelo casal Macron.

No Twitter, Rihanna agradeceu depois ao Presidente e à Primeira Dama franceses "por este encontro incrível e pela paixão pela educação global e das raparigas, em particular".

No início da semana, o Presidente francês já tinha recebido Bono, a voz dos U2, no Eliseu, em Paris, para conversar sobre o combate à pobreza. O encontro durou mais de uma hora e centrou-se na ação da organização não governamental do vocalista dos U2, a One, que se dedica a combater a pobreza e a doença, sobretudo em África. Após a conversa, Bono afirmou que falou com Emmanuel Macron sobre a educação das jovens mulheres em África.