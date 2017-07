São já conhecidos os nomeados para a edição deste ano dos MTV VMAs, cerimónia que premiará o que de melhor se fez no campo do vídeo musical.

O destaque vai para Kendrick Lamar, que lidera a lista de nomeados, com oito nomeações. Seguem-se-lhe Katy Perry, Lorde e DJ Khaled.

A edição deste ano dos prémios da MTV contará com categorias novas, incluindo a de Artista do Ano - que não faz qualquer distinção de género - e a de Melhor Luta Contra o Sistema.

O vídeo mais nomeado também pertence a Kendrick Lamar: "HUMBLE.", presente no seu último álbum de estúdio, DAMN.

A cerimónia terá lugar no The Forum, em Inglewood, Califórnia, no dia 27 de agosto. Conheça aqui a lista completa de nomeados:

Vídeo do Ano:

Kendrick Lamar: ‘HUMBLE.’

Bruno Mars: ’24K Magic’

Alessia Cara: ‘Scars to Your Beautiful’

DJ Khaled: ‘Wild Thoughts’ [ft. Rihanna and Bryson Tiller]

The Weeknd: ‘Reminder’

Artista do Ano:

Bruno Mars

Kendrick Lamar

Ed Sheeran

Ariana Grande

The Weeknd

Lorde

Melhor Artista Novo:

Khalid

Kodak Black

SZA

Young M.A

Julia Michaels

Noah Cyrus

Melhor colaboração:

Charlie Puth: ‘We Don’t Talk Anymore’ [ft. Selena Gomez]

DJ Khaled: ‘Wild Thoughts’ [ft. Rihanna and Bryson Tiller]

D.R.A.M.: ‘Broccoli’ [ft. Lil Yachty]

The Chainsmokers: ‘Closer’ [ft. Halsey]

Calvin Harris: ‘Feels’ [ft. Pharrell Williams, Katy Perry and Big Sean]

Zayn and Taylor Swift: ‘I Don’t Wanna Live Forever (Fifty Shades Darker)’

Melhor Vídeo Pop:

Shawn Mendes: ‘Treat You Better’

Ed Sheeran: ‘Shape of You’

Harry Styles: ‘Sign of the Times’

Fifth Harmony: ‘Down’ [ft. Gucci Mane]

Katy Perry: ‘Chained to the Rhythm’ [ft. Skip Marley]

Miley Cyrus: ‘Malibu’

Melhor Vídeo Hip-Hop:

Kendrick Lamar: ‘HUMBLE.’

Big Sean: ‘Bounce Back’

Chance the Rapper: ‘Same Drugs’

D.R.A.M.: ‘Broccoli’ [ft. Lil Yachty]

Migos: ‘Bad and Boujee’ [ft. Lil Uzi Vert]

DJ Khaled: ‘I’m the One’ [ft. Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper and Lil Wayne]

Melhor Vídeo de Música de Dança:

Zedd and Alessia Cara: ‘Stay’

Kygo and Selena Gomez: ‘It Ain’t Me’

Calvin Harris: ‘My Way’

Major Lazer: ‘Cold Water’ [ft. Justin Bieber and MØ]

Afrojack: ‘Gone’ [ft. Ty Dolla $ign]

Melhor Vídeo Rock:

Coldplay: ‘A Head Full of Dreams’

Fall Out Boy: ‘Young And Menace’

Twenty One Pilots: ‘Heavydirtysoul’

Green Day: ‘Bang Bang’

Foo Fighters: ‘Run’

Melhor Luta Contra o Sistema:

Logic: ‘Black SpiderMan’

The Hamilton Mixtape: ‘Immigrants (We Get the Job Done)’

Big Sean: ‘Light’

Alessia Cara: ‘Scars to Your Beautiful’

Taboo: ‘Stand Up / Stand N Rock #NoDAPL’ [ft. Shailene Woodley]

John Legend: ‘Surefire’

Melhor Cinematografia:

Kendrick Lamar: ‘HUMBLE.’

Imagine Dragons: ‘Thunder’

Ed Sheeran: ‘Castle on the Hill’

DJ Shadow: ‘Nobody Speak’ [ft. Run the Jewels]

Halsey: ‘Now or Never’

Melhor Direção:

Kendrick Lamar: ‘HUMBLE.’

Katy Perry: ‘Chained to the Rhythm’ [ft. Skip Marley]

Bruno Mars: ’24K Magic’

Alessia Cara: ‘Scars to Your Beautiful’

The Weeknd: ‘Reminder’

Melhor Direção Artística:

Kendrick Lamar: ‘HUMBLE.’

Bruno Mars: ’24K Magic’

Katy Perry: ‘Bon Appetit’ [ft. Migos]

DJ Khaled: ‘Wild Thoughts’ [ft. Rihanna and Bryson Tiller]

The Weeknd: ‘Reminder’

Melhores Efeitos Visuais:

Kendrick Lamar: ‘HUMBLE.’

A Tribe Called Quest: ‘Dis Generation’

KYLE: ‘iSpy’ [ft. Lil Yachty]

Katy Perry: ‘Chained to the Rhythm’ [ft. Skip Marley]

Harry Styles: ‘Sign of the Times’

Melhor Coreografia:

Kanye West: ‘Fade’

Ariana Grande: ‘Side to Side’ [ft. Nicki Minaj]

Kendrick Lamar: ‘HUMBLE.’

Sia: ‘The Greatest’

Fifth Harmony: ‘Down’ [ft. Gucci Mane]

Melhor Edição:

Future: ‘Mask Off’

Young Thug: ‘Wyclef Jean’

Lorde: “Green Light’

The Chainsmokers: ‘Closer’ [ft. Halsey]

The Weeknd: ‘Reminder’