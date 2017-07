O mundo da música continua a prestar homenagem a Chester Bennington, vocalista dos Linkin Park, que se suicidou na passada quinta-feira.

Desta feita, foi a vez de Jared Leto, líder dos 30 Seconds to Mars e amigo pessoal de Bennington. O músico escreveu uma carta onde lamenta a morte de "uma lenda absoluta".

"Quando penso no Chester, lembro-me do seu sorriso. Do seu riso, da sua inteligência, da sua simpatia e do seu talento. Daquela voz absolutamente inesquecível que era, de uma assentada, delicada, feroz e sempre cheia de emoção", começa por dizer.

"Testemunhar a sua vida ensinou-me imenso. Especialmente sobre compromisso, sobre amabilidade, sobre trabalho árduo, sobre a busca e conquista de sonhos, e sobretudo sobre o amor".

Leto expressa ainda os seus sentimentos à família de Chester, explicando que todos sentirão a sua falta. Leia o texto na íntegra: