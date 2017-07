A edição de 2018 do festival da Eurovisão vai mesmo ser em Lisboa, após várias cidades de norte a sul terem ido a concurso.

Quem o afirma é o jornal Observador, que aponta a MEO Arena como o local onde se irá realizar o evento. A confirmação oficial será feita esta terça-feira pela RTP, juntamente com representantes da União Europeia de Radiodifusão.

Também são já conhecidas as datas para a realização do festival: entre o final de abril e o início de maio, abarcando este período de tempo as duas semi-finais e a final.

Na corrida estavam ainda as cidades de Espinho, Matosinhos, Santa Maria da Feira, Guimarães e Portimão. A escolha da MEO Arena acaba por ir de encontro à preferência da União Europeia de Radiodifusão, conforme explicou Nuno Artur Silva, vogal do conselho de administração da RTP, ao Observador.

Os números do acordo, que já se encontra praticamente fechado, não foram ainda divulgados mas estima-se que rondem os 28 milhões de euros.

A organização do festival terá feito, recentemente, uma visita técnica à MEO Arena, considerando que o espaço reúne as condições necessárias à sua realização. O espaço será o único em Portugal capaz de suportar uma montagem na ordem das 800 toneladas, estimativa feita para o evento.