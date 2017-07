A edição de 2018 do Festival Eurovisão da Canção vai ter lugar na MEO Arena, em Lisboa, a 12 de maio. Antes, a 8 e 10 de maio realizam-se duas meias-finais.

"Lisboa oferece uma série de valências fortíssimas", frisou Gonçalo Reis, presidente da RTP, que acrescentou que à MEO Arena se juntará o Terreiro do Paço, na Baixa lisboeta, que irá receber "o eixo da Eurovisão" durante dez dias. "A cidade apresentou uma proposta exemplar e estamos ansiosos para trabalhar juntos para tornar a primeira edição da Eurovisão em Portugal ainda mais emocionante. Gostaríamos de felicitar a RTP pelas suas avaliações profissionais e detalhadas de todas as propostas", destacou Jon Ola Sand, por parte da Eurovisão.

A cidade de Guimarães vai, por sua vez, acolher a final do Festival da Canção, o certame nacional de apuramento do representante português. Para o efeito, a Câmara Municipal da cidade minhota cedeu o Pavilhão Multiusos gratuitamente, afirmou Gonçalo Reis.

A RTP esclareceu que tanto a Câmara Municipal de Lisboa como os Turismos de Lisboa e de Portugal contribuirão para a realização do festival da Eurovisão, sendo que mais detalhes sobre o financiamento do evento serão conhecidos até ao final do ano. Informação sobre a venda de bilhetes para o evento também será disponibilizada brevemente, por parte da Eurovisão.

Veja o vídeo do anúncio: