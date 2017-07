Os Linkin Park escreveram uma mensagem a propósito da morte do seu vocalista, Chester Bennington.

No Facebook, dirigindo-se ao amigo, a banda escreveu:

"Os nossos corações estão partidos. Enquanto tentamos lidar com o que aconteceu, as ondas de mágoa e negação ainda estão a varrer a nossa família".



"Tocaste tantas vidas, talvez mais do que te apercebeste. Nos últimos dias, temos visto grandes manifestações de amor e apoio, tanto públicas como privadas, vindas de todo o mundo. A Talinda e a sua família agradecem e querem que o mundo saiba que foste o melhor amigo, filho e pai; a família nunca mais estará completa sem ti".

"Quando falávamos dos anos que tínhamos pela frente, o teu entusiasmo era contagiante. A tua ausência deixa um vazio que nunca poderá ser preenchido - há uma voz divertida, ambiciosa, criativa, meiga e generosa que nos falta. Estamos a tentar lembrar-nos que os demónios que te levaram sempre estiveram presentes. Afinal, foi a forma como cantavas sobre esses demónios que fez com que todos se apaixonassem por ti”.

"De forma destemida, mostraste-os ao mundo, e ao fazê-lo aproximaste-nos e ensinaste-nos a ser humanos. Tinhas um grande coração e conseguias trazê-lo na boca".

"O nosso amor por fazer e tocar música é inextinguível. Embora não saibamos o que o futuro nos reserva, sabemos que, devido a ti, a vida de cada um de nós foi melhor. Obrigado por essa dádiva. Amamos-te e sentimos muito a tua falta".