O português Diogo Piçarra tatuou a cara de Chester Bennington, o malogrado vocalista dos Linkin Park, na perna esquerda.

O cantor começou por lamentar a morte do norte-americano, escrevendo: «Não consigo segurar as palavras...numa das semanas mais difíceis da minha vida, perdi um dos pilares da minha família e agora, o meu ídolo da adolescência. Vemo-nos por aí...».

Mais tarde, partilhou a imagem da sua nova tatuagem, uma homenagem ao seu herói. Veja aqui:

Em março deste ano, Diogo Piçarra escolheu Hybrid Theory, dos Linkin Park, como disco da sua vida. Veja aqui o texto publicado, na altura, na BLITZ.

Alcançou sucesso significativo graças às canções de Espelho e, recentemente, apontou ao futuro com um novo tema, «História». Quando procuramos saber mais sobre a sua história e o questionamos para este Disco da Minha Vida, a resposta chega rapidamente: «apesar de ter muitos discos da minha vida, o primeiro que me vem à cabeça imediatamente é o Hybrid Theory, dos Linkin Park», afirma.



«O disco saiu em finais de 2000, tinha eu apenas 11 anos, por isso nessa altura não conhecia mais nada para além do que passava na rádio ou dos Backstreet Boys nesta altura, ouvia o disco Black & Blue deles, ainda o tenho. Só em 2005 é que viria a descobrir a música dos Linkin Park», esclarece o cantor. «O álbum», explica ainda, «nem sequer o comprei... pedi-o emprestado a um amigo e parece que ele nunca mais se lembrou de o pedir de volta». «Após a fase Backstreet Boys, passei para o reverso da moeda, comecei a ouvir muito nu metal e punk rock nessa altura: Limp Bizkit, Green Day, Billy Talent ou Blink-182».



A escola, claro, foi o veículo certo para conduzir Diogo Piçarra até aos Linkin Park: «foi graças a um colega da minha turma com um estilo mais alternativo e sempre acompanhado de um walkman que descobri este e todo um novo mundo de bandas e música». E, assegura a voz de «Tu e Eu», «o disco entrou imediatamente, apareceu na altura certa da minha vida». «Foi a força que estava a precisar naquela fase mais rebelde e adolescente, e sempre que o oiço todos os sentimentos vêm à flor da pele», conta-nos Diogo, para justificar a escolha.



E agora, já não se fazem discos assim? «Nunca direi isso, pois também faço música e sei o quão difícil é fazê-la sem nos repetirmos. Foram os Linkin Park dos anos 2000, agora oiço outros artistas e bandas dos quais guardo novos discos para a minha vida».